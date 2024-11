Fredag formiddag er der udbrudt brand i Munkebjerg park, hvor der renoveres boligblokke. I forbindelse med det arbejde er der gået ild i ydervæggene på en beboet lejlighed. Det fortæller TV 2 Fyns reporter på stedet.

En person er behandlet for røgforgiftning på stedet, hvor branden er under kontrol, og man er lige nu ved at undersøge om der skulle ligge noget og ulme i en ydervæg.