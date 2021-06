Brand i det indre Odense - beboere evakueret

Ifølge vidner på stedet kan man se flammerne stige op fra taget, og brandvæsnet har taget stiger i brug, ligesom der er trukket slanger via en naboejendom.



Fyns Politi skriver på Twitter, at folk skal trække væk fra røgen og lukke, vinduer og døre, og slukke for eventuel ventilation, hvis man befinder sig i røgfanen.

Politiet gør samtidig opmærksom på, at det er "almindelig, men at alt røg er usundt".

I sit seneste tweet skriver Fyns Politi, at branden er under kontrol, og at beboere er evakueret.



Desuden er der ingen tilskadekomne, mens årsagen til brandens opståen er ukendt, men undersøges.