Brand i kælder på Café Kræz

Brandvæsenet var til stede i Odense midtby, hvor der var udbrudt brand i en kælder på Café Kræz.

Fyns Politi fik her til morgen en anmeldelse om brand på Café Kræz i Odense.

- Klokken 09.20 får vi anmeldelsen, og klokken 09.31 får jeg at vide, at branden er under kontrol, og der er ikke behov for evakuering, siger vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

Branden er opstået i kælderen på café Kræz, men hvorfor der gik ild i en tørretumbler er ikke fastlagt endnu. Brandfolk er stadig til stede ved caféen for at undersøge omstændighederne.

Fra Café Kræz forlyder det, at de afventer, og ser hvad brandfolkene siger. Der var fra morgenen ikke gæster i caféen, der normalvis åbner klokken 09.30.

- I første omgang forlyder det, at det er lys røg, der kommer fra kælderen, siger vagtchefen.