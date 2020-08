Brand i nybyggede lejligheder

Torsdag eftermiddag har nogen måske undret sig over en søjle af røg i Odense. Det kom fra en brand i de nybygede etageejendomme i Gartnerbyen.

- Der lå en del tagpap på taget af bygningen, som der er gået ild i, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Milan Holch Nielsen til TV 2 Fyn.

Beredskab Fyn modtog meldingen om branden klokken 15.37 og fik den hurtigt under kontrol. Den er nu slukket, og politiet oplyser, at der er fred og ingen fare, og at der ikke er nogen tilskadekomne.

Sommervarmens skyld?

Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden var. Men det gode sommervejr kan måske være en af grundene.

- Det er formentlig, fordi man har arbejdet med det i løbet af dagen, og så har varmen måske også spillet en rolle, siger Milan Holch Nielsen og fortsætter:

- Men der skal laves en brandundersøgelse for at fastlægge, hvad der er sket.