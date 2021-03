Brand i Plantorama: Politiet har anholdt kvinde

Torsdag aften udviklede der sig brand i Plantorama i Odense.

Men det var imidlertid ikke branden i sig selv, der blev anmeldt. Poltiet blev nemlig opmærksomme på branden, da flere indbrudsalarmer gik i Plantorama. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Krøjgaard.

- Torsdag aften gik der flere indbrudsalarmer i Plantorama i Odense. Da politiet nåede frem til stedet, traf de så en kvinde, siger Henrik Krøjgaard til TV 2 Fyn.

Kvinden befandt sig inde i Plantorama - altså midt på gerningsstedet. Og ud over at have begået indbrud var der altså også udbrudt en mindre brand.

Fyns Politi mistænker derfor kvinden for at have påsat branden og anholdt hende.

Ingen store skader

Vagtchefen fortæller, at der kun var tale om en mindre brand på stedet, og brandfolkene formåede derfor også hurtigt at få branden under kontrol.

- Der var heldigvis kun tale om en mindre brand, og derfor er der også kun kommet skader på inventaret, siger Henrik Krøjgaard.

Kvinden er fortsat anholdt og afventer fredag morgen videre behandling i sin sag.

Røgen smøg sig op gennem de mange grønne planter i Plantorama i Odense torsdag aften. Foto: Local Eyes