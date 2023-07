Brand i smedje: Brandvæsen rykket talstærkt ud

Der er fredag formiddag udbrudt brand i en smedevirksomhed i Fangel, beliggende i det sydlige Odense. Her er Beredskab Fyn rykket talstærkt ud til, efter meldingen kom til alarmcentralen klokken 10.18.

- Der er gået ild i gavlen, inde i konstruktionen. Vi er rykket ret talstærkt ud, da det er et stort smedeværksted, og vi vil gerne være sikre på, at vi er nok til at forhindre spredning, fortæller indsatsleder ved Beredskab Fyn, Mikkel Mygenfordt.

Han fortæller samtidig, at da brandvæsenet ankom, blev det opmærksom på nogle gasflasker inde i værkstedet.

- Dem har vi kunne tage højde for i vores indsats, og der har derfor ikke været fare på færde for nogle personer, siger indsatslederen til TV 2 Fyn.

Det er hos Smedefirmaet Søren Hansen der har været brand.