Brand i svømmehal: Politiet mistænker solceller

Onsdag aften er Fyns Politi og Beredskab Fyn tilstede i Højme syd for Odense, hvor den lokale svømmehal har været i brand.

- Der har været ild i tagkonstruktionen, hvor der er nogle solpaneler, som vi mistænker, men vi ved ikke noget endeligt om årsagen, før vi har undersøgt det nærmere, siger vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard.

Ingen mennesker skulle være kommet noget til ved branden, der blev meldt til politiet klokken 17.25 og en time senere igen var slukket.

- Jeg får meldinger om, at der ikke længere er ild, men at man er ved at efterslukke for at sikre, det ikke blusser op igen, siger vagtchefen.