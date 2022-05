Brand på skole er påsat - politiet har fanget unge på film

- De kan lige så godt ringe til os. Vi har dem alligevel på film.



Sådan siger vagtchef Sten Nyland, Fyns Politi, efter man hurtigt fik samlet overvågningsvideo sammen fra den brand, som tirsdag aften opstod på Agedrup Skole i det nordøstlige Odense.

Sten Nyland oplyser, at der klokken 20.09 ankommer en sort Chevrolet Spark til skolen.

- Ud stiger fem-seks unge personer, som går hen til bygningen og antænder et bål under et bord- og bænkesæt.

- Ti minutter senere kører de fra stedet, siger Sten Nyland.

Branden blev meldt ind klokken 20.32 og brandfolk fra både Åsum og Bolbro rykkede ud. De fik styr på branden, som havde fået fat i halvtaget på bygningen, men som ikke nåede, at udvikle sig yderligere.

- Havde brandvæsnet ikke været hurtigt fremme, så var det gået galt, siger vagtchef Sten Nyland.

Men nu har Fyns Politi altså gerningsmændene på overvågningsvideo, men hvis andre har set den lille, sorte Chevrolet Spark i området, vil politiet gerne snakke med dem.

Man kan ringe til politiet på telefonnummer 114.