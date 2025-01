Brandvæsen rykkede ud til brand i "sammenhængende boliger"

I seks af ti fynske kommuner giver de dit lovforslag det røde lys og kritiserer, at det går ud over den kommunale selvbestemmelse. Hvordan forholder du dig til den kritik?

- Jeg synes, de lige skal starte med at læse lovforslaget. For vi giver rent faktisk modsat i dag kommunerne utrolig stor indflydelse på deres egne veje. Det er sådan, at i dag er hastighedsbegrænsninger ikke et kommunalt anliggende. Det vil sige, at de må gerne snakke om det, de må gerne diskutere det, men de kan ikke bestemme det. Det skal de ansøge om. Det er den proces, vi laver om, sådan at de stort set selv kan råde over hele deres vejnet fremover inden for nogle grænser. Men de skal altså ikke ud i de her bureaukratiske ansøgningsprocesser. Så der er to gode ting i det her: Kommunerne får et enormt stort ansvar, og vi slipper for en enorm masse bureaukrati både i staten, i transportministeriet som ankemyndighed, men også ude i kommunerne.

Der bliver peget på fra nogle af dem (kommunerne, red.) at med den ene hånd, så giver man dem selvbestemmelse ved at tage det her ud af politiets hænder, men med de rammer der bliver lagt ned over de her nye regler, så fjerner man selvbestemmelsen igen. Så hvor vidt kommer det overhovedet?

- Jeg tror, der er behov for også lige at sætte sig ind i, hvad er reglerne i dag, for det lyder som om, at der er fri leg ude i kommunerne. Odense har været meget aktive i at tale om Skibhusvej-projektet for eksempel - at nu er det her (lovforslag, red.) skyld i, at det ikke kan blive en realitet. Altså det, som man har besluttet i byrådet, er ikke lovligt i dag. Så det kan ikke realiseres, som byrådet har planlagt det. Så er det jo så meget belejligt at planlægge noget, som ikke er lovmedholdeligt i dag og så sige, at det er andres skyld, at det ikke er lovmedholdeligt. Det er det ikke i dag, og det bliver det heller ikke fremover.

Fra TV 2 Fyns interview den 23. januar med transportminister Thomas Danielsen(V). Ovenstående er fra interviewets start.