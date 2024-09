Brandvarm OB-stjerne om fremtid: - Man ved aldrig i fodbold

Han er ikke ked af, at der ikke har været bud efter ham, for han er glad for at fortsætte i OB.

- Det har jeg ikke noget imod. Jeg har det godt, og jeg bliver ved med at udvikle mig. Og det ved jeg, at jeg kan blive ved med. Det er altid godt at være et sted, hvor man trives og føler, at man bliver bedre. Jeg har det godt, så det er ikke noget, der frustrerer mig eller noget, jeg dykker ned i, siger Luca Kjerrumgaard

Ny kontrakt i marts

I marts underskrev Luca Kjerrumgaard en ny kontrakt med OB, og selvom han siden da har fået en ny status i klubben som topscorer og angrebsprofil, har han ikke travlt med at lave en ny og bedre aftale.

- Det tænker jeg ikke så meget over lige nu. Jeg har næsten lige lavet en ny aftale med OB, så det forholder jeg mig ikke til. Jeg er glad for at være her, og jeg tænker, at jeg beholder den kontrakt, indtil jeg finder ud af, om jeg skal være her eller et andet sted. Det spekulerer jeg ikke over. Jeg er glad for at være en del af holdet med det ansvar og den position, jeg har i klubben lige nu, siger OB-angriberen.

Selvom mange OB-fans er optaget af Luca Kjerrumgaards fremtid og risikoen for, at han en dag skulle forlade klubben til en større klub, er det ikke noget, der optager hans egne tanker.

- For mig handler det om, hvad der er bedst for mig og for klubben. Hvis jeg skal af sted en dag, så er det på de bedste betingelser for både klubben og for mig selv. Vi må se, hvad der sker til den tid. Lige nu skal vi alle sammen bare fokusere på, at jeg er her, og at jeg er glad for at være her. Det ville være dumt at tænke på alt muligt andet, siger Luca Kjerrumgaard.

- Jeg kan godt forstå, at fansene spekulerer på det, men jeg har nogle drømme, og det har de også. Det skal kunne spille op mod hinanden, men hvis der sker noget, tror jeg nok, at alle skal blive glade, tilføjer han.