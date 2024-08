Brandvarme Kjerrumgaard storroses efter fantomindsats

Frontangriber hos OB Luca Kjerrumgaard nettede hele tre gange i nedsablingen af FC Fredericia onsdag aften, men det er ikke kun hans evner for at lægge kuglen i kassen, der bliver bemærket.



- Der er virkelig begyndt at komme nogle sekvenser, hvor bolden bliver sendt op til ham, og så tager han bare ejerskab over at få pillet bolden ned, få kontrol over den, og så få sat sin midtbane, back eller kant op, så han selv kan blive sat op senere i det angreb, siger paneldeltager og OB-fan Jonas Knudsen i den seneste episode af podcasten Stemmer fra Ådalen.

Hør, hvad panelet ellers mener om den høje skarpretter i videoen ovenfor.