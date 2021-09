Bredt flertal bag budget i Odense

Politikerne har også besluttet, at folkeskolen i Odense skal have et løft. I 2016 brugte kommunen 48.000 kroner pr. elev. Det tal stiger til 51.500 i næste års budget.

I onsdags blev alle partier i byrådet, på nær De LokalNationale, enige om en klimahandlingplan, der skal gøre Odense klimaneutralt i 2030. I aftalen besluttede politikerne, at der i næste års budget skulle sættes 50 millioner kroner af til klimaindsatser, hvilket også blev en del af budgettet.

Siden 2018 har en række partier arbejdet for at sætte skatteprocenten i Odense op med et procentpoint. Der mangler 0,07 procentpoint for, at skatten er sat op med et procentpoint. Selvom Venstre og Konservative ikke er med i forliget om at sætte skatten op, så anerkender de to partier, at flertallet bag skattestigningerne vil sætte skatten op, så skattestigningen samlet kommer op på et procentpoint.

Med budgettet for næste år er der også afsat 8,7 millioner kroner til en styrket indsats mod vanvidskørsel. Dermed kan der sættes ind mod vanvidskørsel på alle de strækninger, som er udpeget til at være særlig udfordret.