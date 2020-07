Bro udpeget: Det var ikke et stenkast, siger Fyns Politi

Efter adskillige timers eftersøgning efter en genstand langs Fynske Motorvej, kan vicepolitiinspektør Sten Sørensen fra Fyns Politi konstatere, at det ikke var en sten, som en varebil blev ramt af onsdag.

- Vi har intet, som i slet intet, fundet, og når vi kæder det sammen med den øvrige efterforskning, er det vores klare opfattelse, at der ikke er tale om et stenkast, siger vicepolitiinspektøren.

Sten Sørensen gør opmærksom på, at det ikke ændrer på, at man tager sagen alvorligt set i lyset af, at det om en måned er fire år siden, at en tysk familie blev ramt af en 30 kilo tung flise på motorvejen.

Stenen slog den 36-årige mor ihjel, mens faren i dag ikke kan leve et normalt liv. Parrets femårige søn slap uskadt fra stenkastet, og bor i dag hos sine bedsteforældre.

Føreren af varebilen kommer fra Vejle og har sammen med politiet udpeget afkørsel 51, som det sted, hvor hans bil blev ramt af en genstand.

Afkørsel 51 er den bro, som også er en rundkørsel og blandt andet forbinder Stenløsevej på begge sider af motorvejen.

Manden har samtidig udpeget den gang- og cykelbro, som samme sted går over motorvejen, som den bro, hvor han så to personer stå.

- Vi har afsøgt omkring broen og har intet fundet, siger Sten Sørensen.

Han tilføjer, at den bule som varebilen fik i taget er blød, og at der ikke er noget der tyder på, at bilen er ramt af en hård og skarp genstand som en sten.

Der er taget prøver fra bulen, som man afventer analyser fra.

- Men det er ikke sikkert, at de viser noget overhovedet, så vi er fortsat afhængige af at eventuelle vidner melder sig, siger Sten Sørensen.

