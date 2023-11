Brugte byggematerialer i ny butik

Røde Kors Odense har i dag første åbningsdag i foreningens nye genbrugsbutik. Og den ligner ikke de fleste andre genbrugsbutikker.

Her er der nemlig byggematerialer på hylderne. Du kan blandt andet finde døre, vinduer og klinker, som stadig er i en stand, hvor de kan bruges i byggeprojekter.

På landsplan har Røde Kors kun en anden butik, der ligner den i Odense, og det er da også her, at inspirationen er kommet fra.

- Vi blev inspireret af Røde Kors Hinnerup som for nogle år siden åbnede den første byggegenbrug I Røde Kors. Vi gik straks I gang med at undersøge mulighederne og nu står vi altså her og er klar til åbning af en byggegenbrug, siger Gerda Madsen, som er formand i Røde Kors Odense.

Det nye genbrugsbyggemarked har adresse på Victoriagade 40-44.