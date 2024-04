Brutalt myrdet skuespiller mindes foran Odense Teater

En ny snublesten er i dag blevet placeret foran Odense Teater.

Den er til for at mindes skuespilleren Bent von Müllen, som var en lovende skuespiller på Odense Teater.

Efter en forestilling blev han offer for et såkaldt clearingsmord - et hævnmord - begået af Petergruppen, som hørte til den tyske besættelsesmagt under Anden Verdenskrig.

- I stykket begår han selvmord på scenen, og så var det meningen, at en blandt publikum skulle rejse sig og skyde ham der. Men det viser sig, at man ikke ser ham på scenen under selvmordet, så de dropper det, fortæller historiker Johnny Wøllekær til Fyens.dk.

I stedet blev han myrdet ved teaterets bagindgang.

Stenen blev placeret netop i dag, fordi det som bekendt er årsdagen for tyskernes besættelse af Danmark i 1940.