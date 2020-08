Budgetforhandlinger: Flere penge, men ikke meget mere til velfærd

Politikerne i Odense Kommune skal snart til at forhandle om det kommende års budget igen.

Men allerede nu er der sat tal på, hvad der er tilovers, når alle de faste udgifter er betalt. Der er på papiret lidt flere penge at gøre godt med til velfærd denne gang.

Der er 170 millioner kroner ekstra til daglig drift. De kan dog hurtigt få ben at gå på, da de skal blandt andet skal lappe et hul på 115 millioner kroner, der er i økonomien på det specialiserede socialområde. Derudover 35 millioner til en såkaldt demografipulje, som er penge, man bliver nødt til at afsætte på grund af et stigende antal børn og ældre i kommunen.

Vil investere i det specialiserede socialområde

TV 2 Fyn har forhørt Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), om, hvad der er tilbage til velfærden, når de andre regninger er betalt:

- Bag ved tallene er der nogle børn, som oplever vanrøgt, der har brug for psykologhjælp og handikappede mennesker, der har brug for hjælp. Det er der faktisk en mulighed for nu, at vi kan investere i, så de kan få noget tryghed, siger borgmester i Odense Peter Rahbæk Juel (S) og anfægter samtidig, at der er tale om huller i økonomien.

- Ved siden af det vil der også være en mulighed for, at vi kan kigge på nogle andre ting. Men hvis vi skal holde beløbene op mod vores samlede budget, er det ikke, fordi der er så store beløb, vi kan prioritere til andre områder.

Men de huller, som du ikke vil kalde det, de er jo opstået, fordi man i de foregående år ikke har afhjulpet dem?

- Det er simpelthen ikke korrekt. Der er kommet flere borgere med loven i hånden, der har krav på hjælp, end vi regnede med, da vi lavede budgettet sidste år. De ekstra penge gør, at vi nu har muligheden for at finde penge til de indsatser, så vi ikke skal skære på andre områder i kommunen. Det gør, at den almindelige velfærd ikke bliver berørt. Tværtimod kan vi føre flere penge over til demografi. Vi kan holde serviceniveauet, når der kommer flere børn og ældre, og samtidig kan vi investere i de mennesker med handicap, som har brug for at få hjælp. Det kan vi gøre med tryghed, og det kræver selvfølgelig, at vi kan finde en bred politisk vilje til at gøre det, siger Peter Rahbæk Juel.

Men hvordan vil du så betegne den økonomiske situation, som kommunen er i lige nu med dette budget?

- Der tegner sig et billede af en robust økonomi, hvor der er en mulighed for, at vi kan løse nogle af de ting, der ellers kunne give os nogle alvorlige problemer. For havde vi ikke har haft den robuste økonomi og det overskud, vi kan disponere over her, var vi kommet i en situation, hvor vi skulle vælge mellem den specialiserede velfærd, eller om vi skulle tage pengene fra ældreområdet, børneområdet eller andre områder. Den kattepine har vi mulighed for at komme ud af nu. Det er jeg faktisk rigtig glad for, siger Peter Rahbæk Juel.

- Økonomien i mange forvaltninger har sejlet

Venstres borgmesterkandidat i Odense, Christoffer Lilleholt, er knap så optimistisk som Peter Rahbæk Juel. Han frygter, at mange af de ekstra velfærdspenge allerede er øremærket til regninger.

- Det er fantastisk godt, at vi har så mange penge i overskud. Men man må også sige, at når vi kigger i løbet af året, så har vi jo set, at økonomien i mange forvaltninger har sejlet, og der har ikke været godt nok styr på budgettet. Der er rigtig mange regninger, der skal betales, siger Christoffer Lilleholt og fortsætter:

- Jeg frygter, at mange af de penge, der er i gang med at blive delt ud, allerede er reserveret til regninger andre steder. Det er regninger, der skal betales, fordi det er unge, der har det svært. Unge, der har ondt i livet, som vi skal hjælpe.

Så det er ikke et løft af velfærden, de her millioner kan bidrage til?

- Det her kommer til at bidrage med et løft nogle steder, men det er jo klart, at hovedparten ikke bliver brugt til et løft, men til regninger, og til at vi bliver flere ældre og unge. På den måde kommer vi til at opretholde det niveau, vi har, og det er vi også glade for. Vi kunne godt ønske os mere, men det er sådan, det er, siger Christoffer Lilleholt.

Venstrepolitikeren frygter, at der ikke kommer det store løft til velfærden. Hvad siger du til det, Peter Rahbæk Juel?

- Jeg tror, at vi alle sammen godt kunne ønske os mere. Men der, hvor det tæller, det er, når vi vedtager ting og tager ansvar. I budgettet sidste år vedtog vi og lavede en plan for, at vi kan sikre velfærden, når der kommer flere børn og ældre. Jævnfør den plan, vi lagde sidste år, der sætter vi lidt flere penge af i år til, når der kommer flere børn og ældre, så det ikke går udover normeringen og serviceniveauet på plejecentrene. Og så har vi muligheden for at løfte det i det her budgetforlig. Det glæder jeg mig over, siger Peter Rahbæk Juel.