Budgetforhandlinger i gang: Alle har fokus på de ældre

Faktisk var ønskerne fra partierne så mange, at borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i sin opsummering af ønskerne fra partierne, konstaterede, at hans lommeregner var brændt sammen, når han skulle lægger beløbene fra alle ønskerne sammen.

Alle vil give til de ældre

Et område som alle partier havde højt på ønskesedlen er ældreplejen. Her var der bred enighed om, at der skal bruges flere penge. Både af hensyn til de ældre, men også af hensyn til trivslen for de ansatte.

Konkret har Socialdemokratiet spillet ud med et ønske om, at der skal ansættes 200 ekstra personer i ældreplejen i Odense. Af dem foreslår borgmester Peter Rahbæk Juel (S), at en tredjedel skal tilknyttes plejehjemmene.