Budgetønsker for en milliard: Odense Byråd skal vælge mellem miljø, tandklinik, friluftsbad eller børnehjem

Ønskelisten fra kommunens seks fagudvalg forud for budgetforhandlingerne er lang, og omkostningerne til de i alt 45 ønsker om nye tiltag overstiger med længder de penge, der er til rådighed.



Forud for dagens første behandling af kommunens budget for de næste fire år har de politiske udvalg hver især udarbejdet ønsker over, hvad de gerne vil bruge penge på de kommende år. Sammenlagt har de seks fagudvalg ønsker for omkring én milliard kroner frem mod 2027. Og alene i 2024 vil de mange ønsker sammenlagt koste 355 millioner kroner at sætte i gang. Men ifølge Økonomiudvalgets gennemgang af kommunens indtægter og udgifter vil der kun være 260 millioner kroner til rådighed i hele perioden. Eller i gennemsnit 65 millioner kroner hvert år, mod ønsker for 260 millioner kroner.

Dermed vil der som sædvanligt langt fra være råd til alle de ønsker politikerne har indsendt til byrådet. Og selvom de fleste ønsker virker velbegrundede, og kan spare kommunen penge i drift på længere sigt, må kommunens forvaltninger også i år indstille sig på, at ønskerne bliver droppet eller udskudt.

Og det er der ikke noget usædvanligt i, siger borgmesteren.

- Det er kernen i at være i politik. Vi må prioritere ønskerne. I de år jeg har været i politik, har vi aldrig kunne indfri alle de ønsker, der kommer fra fagudvalgene.

- Men det betyder ikke, at byen går i stå. Det handler om at finde en balance mellem de mange forskellige ønsker, og vi skal nok også få sat gang i nogle af de store opgaver i det næste budget, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der også er forhandlingsleder, når budgetforhandlingerne går i gang.

Ny tandklinik

Sundhedsforvaltningen har for eksempel et ønske om at etablere en ny klinik for børn- og ungetandplejen. I dag er der lange ventelister for at komme i behandling, og samtidig har Folketinget besluttet, at unge op til 22 år skal modtage gratis tandlægebehandling på kommunens klinikker.

Det betyder, at der er brug for 47 nye klinikrum, og det vil koste mellem 77 og 100 millioner kroner at etablere. Alternativet er, at børn- og unge fortsat må vente på nødvendig behandling, og kommunen må sende mange til de private klinikker, hvor behandlingen er meget dyrere end i de kommunale systemer. Tidligere år har Odense Byråd ikke kunne afsætte penge til en ny tandlægeklinik.

Sundhedsudvalget vil også gerne have penge til hygiejneforbedringer i Byens Køkken og på sundhedsklinikkerne. Det koster syv millioner kroner.

Lovlige arbejdspladser til hjemmehjælpere

Ældre- og Handicapforvaltningen har brug for 52 millioner kroner for at lovliggøre de lokaler, som byens hjemmehjælpere arbejder ud fra, når de kører ud til byens ældre borgere. Mange af arbejdspladserne overholder ikke kravene til sikkerhed og arbejdsmiljø, og er erklæret uegnede som arbejdspladser i en konsulentrapport. I tidligere budget har byrådet afsat penge til forbedringer på nogle af hjemmeplejens arbejdspladser, men der er langt fra afsat nok penge til forbedring af alle arbejdspladser. Derfor ønsker Ældre- og Handicapudvalget, at der afsættes 52 millioner kroner i næste budget.

Dertil kommer, at forvaltningen også mener, at der er brug for luftrensere på plejehjem og en ny elevator i plejecenter Korsløkkehaven. Disse to ønsker koster omkring seks millioner kroner.