Bulldogs' nedtur fortsætter

I tirsdagens bundopgør tabte Odense Bulldog udekampen mod Rødovre Mighty Bulls med 4-3.

Dermed ligger det fynske mandskab nummer ni og håbløst sidst med 12 point, mens Rødovre trak fra og med 31 point ligger på syvendepladsen, ét point bedre end Herning.

Bulldogs åbnede ellers kampen bedst og kom foran 1-0 på et mål signeret Riley Bourbonnais.

Men efter anden periode havde Rødovre vendt det til en føring på 3-2, efter at Odense også havde ført 2-1. Her var det Henry Hardason, som scorede for Odense Bulldogs.

Med syv minutter tilbage af kampen reducerede Lukas Lundvald Rødovres føring til slutresultatet 4-3.

