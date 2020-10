Bulldogs sat på plads af tophold

Odense Bulldogs blev banket på plads, da holdet på hjemmebane tabte til ligaens førerhold fra Rungsted.

Bulldogs måtte indkassere et nederlag på 7-4.

Rungsteds sejr blev sikret på fem gode minutter midtvejs i anden periode. Her scorede gæsterne tre gange på fire minutter og 45 sekunder, så 3-3 blev forvandlet til 6-3 til Rungsted.

Læs også Facebook udvider på Fyn

Rungsteds Alex Wideman gjorde det til 4-3, inden Nichlas Hardt lynede to gange. I tredje periode øgede Wideman til 7-3, inden Bulldogs' Lukas Lundvald Nielsen fik pyntet på resultatet.

Shawn O'Donnell åbnede scoringen og bragte Bulldogs foran 1-0, mens Oliver Anker Christensen gjorde det til 2-1 og Malte Kej Nielsen udlignede til 3-3.

Afstand til Bulldogs og bunden

I det hele taget viste topholdene styrke i denne runde og lagde yderligere afstand til bundholdene.

Mens Rungsted topper ligaen med 17 point efter syv kampe, så har Odense på næstsidstepladsen fem point for otte kampe.

Rækkens nummer to fra Frederikshavn White Hawks vandt med 4-3 ude over Herlev Eagles, der er tredjesidst. Nordjyderne har på andenpladsen 16 point for otte kampe.

Bundholdet Rødovre Mighty Bulls tabte på egen is med 2-3 til Esbjerg Energy fra midten af tabellen.

Læs også Olde er verdens ældste: Fynsk pingvin optages i Guinness World Records