Bulldogs siger farvel til klubikon

Efter syv sæsoner på isen i Odense er det nu slut for klubikonet Sebastian Ehlers.

Den 31-årige og Odense Bulldogs har nemlig besluttet at afbryde samarbejdet med øjeblikkelig virkning, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Det bliver Ehlers' tidligere klub Aalborg Pirates, der får glæde af hans evner på isen fremover. Personlige årsager ligger til grund for skiftet.

Ehlers havde oprindeligt kontrakt med den fynske klub frem til sommeren 2025, men den gælder altså ikke længere.

Ifølge Odense Bulldogs har klubben forsøgt at imødekomme ønsket om et klubskifte på professionel vis, og i pressemeddelelsen fremgår det, at klubben har haft en god og seriøs dialog med Aalborg Pirates.

Over de seneste syv sæsoner har Sebastian Ehlers spillet mere end 300 kampe i Metal Ligaens grundspil og 30 kampe i slutspillet.