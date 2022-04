Bulldogs ude af DM-kampen

Tidligere mandag mødtes de to også i deres fjerde opgør. Her vandt Esbjerg med 5-2 og fører nu serien 3-1. Det betyder, at vestjyderne med en sejr onsdag er klar til finalen.

Aalborg Pirates var klart bedst i første periode, og overtaget resulterede i en scoring efter et kvarter. Nordjyderne spillede pucken fra side til side helt fremme i Odenses zone, og til sidst sendte Mikkel Højbjerg den i mål.

Anden halvleg var knap så god for Aalborg Pirates, som lavede mange pucktab og sjældent kom tæt på Odenses mål.

Samtidig var gejsten tilbage hos hjemmeholdet, og 11 minutter inde i perioden drev unge Christian Juhl Thunbo pucken frem i venstresiden og dirigerede den i nettet.

Trods sjusk lykkedes Aalborg med at komme tilbage i front. Pucken blev smækket ind mellem venner og fjender lige foran Odenses mål, og så lykkedes Patrick Bjorkstrand med at skovle den over stregen.

Aalborg fandt tilbage til et fint niveau i tredje periode, og med seks minutter igen scorede Mikkel Højbjerg kampens afgørende kasse til 3-1.

Odense satsede og tog målmanden ud i slutfasen, og det kostede. Thomas Spelling og Jeppe Korsgaard scorede til 4-1 og 5-1 i tomt net, og så begyndte hjemmepublikummet at sive ud ad dørene.