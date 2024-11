Burgaards OL-valg fik konsekvenser: - Havde gjort det igen

Under OL i Paris mærkede Burgaard problemer med akillessenen i gruppespillet, og det betød, at hun måtte lade sig skifte ud af Danmarks trup, inden bagspilleren kom tilbage igen efter Sydkorea-kampen.

Louise Burgaard var skadet i tre måneder efter OL, hvilket udskød debuten for Odense og kostede EM-deltagelsen. Var det prisen værd?

- Ja, hundrede procent. Jeg havde gjort det hele igen – koste hvad det ville. Det var det hele værd. At jeg så havde ønsket, at det kunne have været anderledes, og at jeg kunne have spillet uden smerter og uden en tredjedel bristet akillessene, det havde da været fantastisk, siger hun til TV 2 Sport.