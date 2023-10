Butik lavede forbryderalbum: - Tyve må acceptere at blive udstillet

Sara Kinch er ikke alene om at anerkende butikkens frustration over de gentagende tyverier. Men blandt de folk TV 2 Fyn talte med, er der generelt enighed om, at de ville have det dårligt med selv at blive hængt ud i et "forbryderalbum".

- Jeg kan godt forstå dem (Bahne, red.), men det er nok lidt forkert alligevel. Jeg ville nok ikke have det så godt med at stå der selv, fortæller Ole Andersen fra Vissenbjerg, der bakkes op af Lasse Niemann fra Odense:

- Jeg synes ikke, det er i orden. Hvis det nu var mig selv, der stod i et album med billeder og kun mistænkte mig for at begå tyveri, det ville jeg ikke have det godt med. Jeg kan godt forstå det, men det er stadig ikke i orden.