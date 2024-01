Butikker råber op: Nu er kontroversielt cykelforslag parkeret

Bekymringerne findes også i de butikker, som ikke direkte berøres af planerne. En af dem er antikvitetshandler Margit Damgaard, som har forretning længere nede ad Klaregade.



- Vores forretning ligger på den del af strækningen, hvor der i dag kører både cykler og biler, men hvis det betyder, at forretningerne længere oppe ikke længere må have ting stående ude, så vil det helt sikkert være negativt for dem. Hos os er vi dog mest bekymrede over, at der fjernes parkeringspladser for at give plads til cyklisterne. Vi har rigtig mange kunder, som kommer andre steder fra - også fra udlandet. De kommer altså ikke ind til byen på cykel for at handle hos os, siger Margit Damgaard.

Beslutningen udskydes

Protesterne fra Klaregade har gjort indtryk på klima- og miljørådmand Tim Vermund (S), som tirsdag eftermiddag trådte på bremsen, og nu er klar til at gå i dialog med butikkerne.

- Sammen med Odenses butikker er vi som byråd optaget af at få en endnu mere levende og attraktiv bymidte, end den vi kender i dag. Det er et fælles mål. Derfor skal vi også lytte til de bekymringer, der er i forbindelse med cykelpassagerne gennem dele af vores gågader.

- Vi har fået en henvendelse fra butikkerne i Klaregade, og der er brug for, at vi tager os tid til at få en god og grundig dialog. Det er mere end hver tredje, der tager cyklen til bymidten, så der ligger et stort potentiale også for butikkerne i, at vi forbedrer forholdene for cyklister. Men vi skal selvfølgelig finde en måde, der fungerer for alle parter, skriver rådmanden i en e-mail til TV 2/Fyn.

Og det glæder by- og kulturrådmand i Odense Kommune, Søren Windell (K), at butikkerne får lov til at komme med deres mening.

- Det er dejligt, at klimarådmanden nu følger forslaget fra Konservative og Venstre, og nu hører på butikkerne, der deler den bekymring vi også har. Forsalget er gift for bymidten, gågaden skal være for gående. Nu håber jeg, at butikkerne på Skibhusvej også bliver hørt, inden deres handelsgade lukkes, skriver han til TV 2 Fyn.