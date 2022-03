Butikker sætter vagter ind efter stribe af røverier: - Der skal en særlig situation til

Vil afskrække

Jens Juul Nielsen vil helst ikke ud med, hvorhenne eller hvor mange vagter butikskæden bruger lige nu.

Men han mener, at det er nødvendigt.

- Det er jo for at afskrække folk fra at gøre det. Generelt er det noget af det mest ubehagelige at blive udsat for, men jeg tror, at vores ansatte værdsætter, at der kommer vagter, fortæller informationsdirektøren.

I Coop vurderer de løbende, hvor længe de vil have vagter i butikkerne, men Jens Juul Nielsen vil heller ikke ud med, hvornår de forventer, det stopper igen.

Fyns Politi har tidligere fortalt, at 10 ud af de 11 røverier er opklaret, ligesom politiet ikke vurderer, at der er nogen direkte sammenhæng mellem dem.