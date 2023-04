Butiksdød i centrum - politiker kræver handling

- Det er en død gade det her, og det er problematisk.

Sådan lyder det fra byrådsmedlem for Venstre og medlem af By- og Kulturudvalget, Araz Khan.

For hvis man går en tur ned igennem centrum af Odense, er det tydeligt at se, at flere og flere butikker må dreje nøglen om.

Og med mere end 25 tomme butikslokaler bekymrer den odenseanske butiksdød byrådspolitiker Araz Khan (V), som frygter at Odense midtby vil blive mindre attraktiv at befinde sig i som erhvervsdrivende.

- Vi er simpelthen nødt til at tænke ud af boksen, hvis vi ikke skal have en tom bygade, siger Araz Khan (V).

Derfor stillede venstrepolitikeren ved sidste møde i By- og Kulturudvalget også et initiativretsforslag om en indsats, der skal skabe mere liv i midtbyen.

- Vi er H. C. Andersens by, vi skal altså være en levende by, og det er sådan set det, der er vores sigte med det her.

Kræver handling

Med det nye forslag ønsker Araz Khan (V) at der skal ske noget, for at sikre liv i centrum af byen.

- Vi er nødt til at retænke den måde vi tænker handel på, siger han og påpeger at et sted som Rosengårdscenteret har gunstige vilkår, da de kan tilbyde gratis parkering til de handlende.

Tricket med gratis parkering kan ikke bruges i centrum, fordi planen er at få bilerne ud af centrum. Derimod mener Araz Khan, at der er andre ting, der kan trække flere handlende - og dermed flere butiksejere til centrum.

- Det kan vi altså måske gøre ved at åbne op for liberale erhverv, gøre det mere børnevenligt og gøre det mere hyggeligt at omgås i Kongensgade og Vestergade, siger han.

Helt konkret peger han på, om der skal laves flere legepladser,

- Fordi lad os bare være ærlige, det er jo ikke fordi det emmer af børnevenlighed, når man træder ind på gågaden, siger venstrepolitikeren.

I følge Araz Khan (V) er der også andre muligheder for at skabe mere liv. Det kan blandt andet være, at åbne for at liberale erhverv kan indtage lokalerne.

- Det vil sige at både massører, lægepraksisser, advokatkontorer og andre kunne få lov til at få kontorer herinde, siger han.



Men det er ikke kun i centrum, at flere lokaler står tomme. Også i landsbyerne kan det være problematisk at holde liv i butikkerne.