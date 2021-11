Butikstorv frygter kundetab ved ny supercykelsti

Nemt ind - besværligt ud

Fra Blichersvej er venstresving allerede forbudt. Med forbud mod venstresving fra Ingemannsvej, J. L. Heibergsvej og Skovgyden bliver det altså ikke muligt for bilister at dreje til venstre ind mod Odense Centrum fra de to nærmeste veje til venstre og til højre for Folkebo Butikstorv. Det bliver altså sværere for kunder at forlade butikstorvet.

- Det er ligeså slemt. Hvis man kan køre ind et sted, men man ikke kan køre ud igen, så ved man, at så gider man ikke køre ind. Det siger sig selv, mener Hassan Bayoumi.



Han frygter, at det vil betyde et tab af de kunder, der nu bare skal "hurtigt ind, smøre et rundstykke og ud igen." Kirsten Lindholm frygter også et tab - at de syge kunder, der kommer til apoteket, vil finde de nye vejregler for uoverskuelige.