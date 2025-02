Bydel mangler varme: Forsyningen er skut lukket

Forbrugerombudsmanden havde forberedt at få domstolene til at trække en streg i sandet i to sager, hvor ombudsmanden repræsenterede låntagerne.

Men nu har L’easy og Resurs Bank opgivet retssagerne, som de ellers havde anlagt mod forbrugerne, fordi de ikke havde betalt deres ydelser på lånene.

Og dermed kommer der ikke nogen retspraksis, som andre forbrugere og branchen kan bruge som rettesnor.

Sjusket kreditvurdering

Forbrugerombudsmanden mener, at låneaftalerne er ugyldige som følge af utilstrækkelige vurderinger af forbrugernes kreditværdighed.

Hvis der var gennemført tilstrækkelige kreditværdighedsvurderinger på tidspunktet for långivningerne, ville de ifølge Forbrugerombudsmandens beregninger tydeligt have vist, at ingen af de to forbrugere ville være i stand til at betale lånene tilbage.

Forbrugerombudsmanden indtrådte i de to sager på vegne af forbrugerne i 2023.

Sagerne har dog været sat i bero, da de har afventet endelig dom i en retssag mellem Resurs Bank, Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden. Der er i begge sager tale om flere lån, som er ydet til samme forbruger over en periode.

Forbrugerombudsmanden gjorde i de to sager blandt andet gældende, at L’easy og Resurs Bank havde overtrådt kreditaftalelovens § 7 c, fordi de ikke havde vurderet forbrugernes kreditværdighed tilstrækkeligt.

Forbrugerombudsmanden gjorde desuden gældende, at udviklingen i forbrugernes gæld i sig selv burde have givet L’easy og Resurs Bank anledning til slet ikke at bevilge lånene. Det skyldes, at forbrugerne ikke havde tilbagebetalt de tidligere lån, før de fik udbetalt de efterfølgende.

Forværrede forbrugernes situation

Derudover fandt Forbrugerombudsmanden, at en kreditværdighedsvurdering efter § 7 c ville have vist, at de to forbrugere ikke ville have været i stand til at betale ydelserne. Da låneaftalerne efter Forbrugerombudsmandens opfattelse tilmed medførte eller forværrede forbrugernes overgældsætning, gjorde Forbrugerombudsmanden endelig gældende, at låneaftalerne skulle tilsidesættes efter aftalelovens ugyldighedsregler.

Forbrugerombudsmand Torben Jensen siger:

- Vi har længe haft skarpt fokus på problemer med uansvarlig långivning, da det har store konsekvenser - særligt for de svageste og mest sårbare forbrugere. Det er ærgerligt, at der ikke afsiges dom i disse to sager, fordi de var velegnede til at afklare retstilstanden for overgældsatte forbrugere, der optager nye lån. Men omvendt er vi selvfølgelig tilfredse med, at L’easy og Resurs Bank har trukket sagerne mod forbrugerne tilbage.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra L’easys direktør og Resurs Bank.