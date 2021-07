Byen som et lærred: Sara Koppels værker bliver vækket til live med mobilen

Kunstudstillingen er gratis og for alle. Håbet og målet er faktisk at åbne kortfilmsuniverset for flere end de vanlige interesserede, lyder det fra festivallederen.

- Kortfilm har stadig lidt et elitært ry for, at man skal være særlig klog for at se dem. Det er en kæmpe fejl, fordi en kortfilm er bare en film, der ikke er lang. Ved at tage kortfilmen og sætte den fri og ud i byens rum, så får mange flere adgang til den og bliver måske lidt tryggere ved formatet, siger hun.

Værkerne kan tilgås døgnet rundt 28, 29, 30 og igen i uge 35 under Odense International Film Festival, hvor festivallederen håber, at den filmiske byvandring kan være med til at lokke flere gæster til.