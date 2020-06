Byens Køkken skal muligvis levere mad til kommunens børn

I september 2020 afholdes der valg til frokostordning i Odense Kommunes børnehuse.

På baggrund af det, har Børn- og Ungeforvaltningen undersøgt, om børnenes mad skal leveres af Byens Køkken eller private leverandører. De tilkendegiver, at det skal være en valgmulighed for kommunens børnehuse at vælge Byens Køkken som leverandør af mad.

Ældre- og handikapudvalget skulle på mødet 9. juni godkende, at Byens Køkken kan blive leverandør af maden.

- Jeg har brugt min standsningsret, så sagen kan komme til behandling i byrådet. Jeg synes, at vi skal inddrage private aktører i leveringen til børnehusene i stedet for at bruge Byens Køkken, siger rådmand i ældre- og handikapforvaltningen Søren Windell (K).

Efter coronatiden

Søren Windell mener ikke, at Byens Køkken er den rigtigt til opgaven, særligt set i lyset af coronanedlukningen.

- Netop i denne coronatid har vores private erhvervsdrivende brug for alle de opgaver, de kan få, og så synes jeg ikke, at kommunen skal påtage sig opgaven med at levere mad til børnehusene. Det vil lune godt i mange virksomheders ordrebog at få lov til at levere mad til børnehusene i Odense, siger han.

Han mener nemlig, at opgaven lige så godt kan gå til det private.

- Jeg ser gerne Byens Køkken afviklet. Byens restauration- og cateringfirmaer kan løse opgaven lige så godt, siger rådmanden.

Overlader det til udvalget

Der skal være minimum 500 børn, der vælger Byens Køkken som leverandør, for at det giver mening økonomisk for Byens Køkken at løfte opgaven.

Modsat Søren Windell mener medlem af Ældre- og Handikapudvalget Kasper Ejlertsen (S), at opgaven passer godt til Byens Køkken.

- Vi har fået en forespørgsel fra Børn- og Ungeforvaltningen om Byens Køkken, der hører under Ældre- og Handicapforvaltningen, også kan levere mad til byens børnehuse, og det var vi klar til at stemme for, siger Kasper Ejlertsen og fortsætter:

- Jeg synes, at vi skulle svare positivt, at Byens Køkken godt kan levere maden, og så lade det være op til Børn- og Ungeforvaltningen om det skal være private eller Byens Køkken, der levere til børnehusene, siger han.