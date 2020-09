Byens spidser til Aqua-fest: Privat bryllupskoncert på kant med reglerne

I slutningen af august var Odenses spidser samlet til en stor privat bryllupsfest i Odense hos den kendte kok og restauratør Thomas Pasfall.

Flere kendte politikere, deriblandt Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, var sammen med en række erhvervsfolk og rigmænd med til festlighederne, som på et tidspunkt flyttede over i kommunale lokaler.

Det skete, da gæsterne midt på aftenen forlod Pasfall-restauranten for at deltage i en surprise koncert med det kendte band Aqua. Koncerten fandt sted på Kunstmuseum Brandts, som er en selvejende institution, der modtager driftsstøtte fra blandt andet Odense Kommune.

Undersøgelse i gang

By- og Kulturforvaltningen i Odense blev på grund af medieomtalen for et par uger siden opmærksom på, at der i det konkrete tilfælde kan have været tale om, at Kunstmuseum Brandts har foretaget udlejning i strid med kommunens regler.

Afdelingschef Martin Petersen har derfor sendt en orientering til By- og Kulturudvalget, hvor han skriver, at det nu skal undersøges, hvorvidt reglerne for udlejning af kommunale lokaler er overtrådt.

”Det forholder sig således, at en selvejende institution skal leve op til de aftaler, som den har indgået med kommunen. I den konkrete situation er der indgået en brugsretsaftale, hvoraf det fremgår, at lokalerne skal anvendes til museum/billedkunstinstitution, herunder til udstilling, undervisning, værksted samt kontorer. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke bør være tvivl om, at et privat bryllup falder uden for denne anvendelsesbeskrivelse”, skriver Martin Petersen.

By- og Kulturforvaltningen har derfor indkaldt ledelsen på Brandts Kunstmuseum til et møde i næste uge.

- Vi vil gerne høre Brandts version af sagen, og det har vi heldigvis et møde om på mandag. Så må vi tage den derfra og se, om vi kan få en fælles forståelse af, hvad der op og ned, og hvordan det skal være fremover. Hvis det viser sig, at der er foregået ting, som er i strid med reglerne, så kan det være, at der skal betales penge tilbage til kommunen, siger Martin Petersen.

Tavshed på Brandts

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra direktør Stine Høholt fra Kunstmuseum Brandts, men hun har ikke reageret på vores henvendelser.

Til gengæld har vi modtaget en mail fra kommunikationsmedarbejder Kristian Dyg-Jespersen, som på museets vegne svarer:

- Vi har været i god tro omkring det pågældende arrangement af en times varighed. Vi har aftalt et møde med kommunen i næste uge, hvor vi genbesøger rammerne for museets mulighed for at udleje".

Det står dog allerede nu klart, at det ikke er første gang, at der er sket udlejning til private fester, hvor der ikke er adgang til udstillingerne.

I hvert fald bekræftede direktør Stine Høholt den 4. september i et skriftligt svar til TV 2 Fyn, at det er normal praksis at Kunstmuseum Brandts udlejer lokaler til samme type arrangementer som den private bryllupskoncert med Aqua.

Bryllups-koncerten, som i øvrigt blev afviklet i strid med corona-reglerne, fandt sted et i stort lokale, som ifølge museets hjemmeside kan lejes til en grundpris på 15.000 kroner, hvis der skal være plads til mere end 100 personer.

Formanden for Horesta i Region Syddanmark, Sten Slot, er glad for, at Odense Kommune nu vil have en forklaring fra Kunstmuseum Brandts. Han kalder udlejningen for ”stærkt konkurrenceforvridende”:

- Fynske hoteller og restauranter har det virkelig svært på grund af corona-reglerne, og derfor er det overhovedet ikke i orden, at vores skatteyderpenge skal være med til finansiere kommunale lokaler, så offentligt støttede institutioner bagefter kan udleje dem til private arrangementer.