Byfornyelse: Omdannelse af Bolbro giver restriktioner

Omdannelsen af Middelfartvej til et bystrøg er et af projekterne i "Dit Bolbro - Områdefornyelse"- et projekt som i alt koster 30 millioner kroner. Staten har bidraget med 10 millioner og kommunen med 20 millioner.

Der er fem temaer: Plads til liv, grønne forbindelser, tryg på vej, samvær og sundhed og kulturelle aktiviteter.

Altsammen for at skabe smukkere, tryggere og mere attraktive byområder, samtidig med at den sociale indsats får et løft.

Læs mere om projektet på www.odense.dk/ditbolbro