Efter smitteudbrud: Byggepladsen på Nyt OUH er fri for coronavirus

I sidste uge kunne TV 2 Fyn fortælle, at i alt 60 medarbejdere på byggepladsen ved Nyt OUH var blevet testet positive for coronavirus.

Læs også Borgmester med klart budskab til unge: - Lad være med at feste

Nu er hundredvis af byggearbejdere og deres nære kontakter blevet testet, og man kan konstatere, at byggepladsen er fri for coronavirus. Det fortæller pressetalsmand Christian Lemvigh fra Odense Hospital Project Team (OHPT).

- Langt de fleste medarbejdere er tilbage, og de har været tilbage i en uges tid. Der er ikke noget coronavirus tilbage, siger Christian Lemvigh til TV 2 Fyn.

Sådan blev udbruddet stoppet

I alt 345 medarbejdere er blevet testet ad flere omgange i løbet af den seneste uges tid.

- Vi er rigtig glade for, at vi efter den tredje testrunde kan konkludere, at smitteudbruddet på byggepladsen er stoppet, siger Christian Lemvigh.

- Vi har haft et forbilledligt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, OUH og Projektorganisationen for Nyt OUH. Alle har arbejdet målrettet og systematisk på at sikre, at udbruddet blev stoppet. For at sikre, at vi ikke får en ny runde, er det besluttet at teste alle igen i næste uge, og det vil blive gentaget, når vi åbner byggepladsen op efter nytår, forklarer han.

Alle de covid-19-positive medarbejdere er fra andre EU-lande end Danmark. De var alle testet negative, da de ankom, og da ingen af dem har rejst for nyligt, er OHPT overbeviste om, at de er blevet smittet i Danmark.

Læs også Borgmester med klart budskab til unge: - Lad være med at feste