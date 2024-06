Byrådsmedlem er meget bekymret over udvikling i Dalum IF

Det er "meget bekymrende", at konkurstruede Dalum IF mandag aften valgte at udskifte hele deres bestyrelse og erstatte den med en ny.

Så kontant er udmeldingen fra byrådsmedlem i Odense Kommune Araz Khan (LA).

- Jeg havde et positivt indtryk af den nu tidligere bestyrelse og var egentlig overbevist om, at klubben var på rette vej, siger han til TV 2 Fyn.

Onsdag blev Dalum IF bevilget et rentefrit lån på 900.000 kroner som et forsøg på at redde klubben ud af det økonomiske morads, den befinder sig i. I dag tirsdag var By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune Søren Windell (KF) ude og slå på tromme for, at redningsaktionen skal sættes i bero.

Araz Khan mener, at klubben slet ikke skulle være bevilget lånet til at starte med, men at man fra politisk hold burde stille klare krav inden en eventuel redningsplan.

- Man må sætte tæring efter næring. Vi foreslog, at klubben skulle afgive spillerlicens for at frigøre nogle midler, og det har den ikke været villig til, siger Araz Khan og tilføjer, at han desuden er meget imod, at de 900.000 kroner er taget fra en pulje, der skal finansiere nye faciliter i idrætsforeninger i Odense.

- På den måde blander man tingene sammen, siger han.

Araz Khan fastslår, at han og partiet er interesserede i at redde fodbolden for de hundredvis af børn og unge, der slår deres folder i Dalum IF, men at en hurtig kapitalindsprøjtning ikke er vejen frem.

- Måske det er mere gunstigt at lade Dalum IF gå konkurs for så at kunne bygge klubben op igen, siger han.