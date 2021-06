Byrådsmedlem forarget: Brev opfordrer til, at stemme på en etnisk dansker

Den opfordring falder Reza Javid, der er byrådsmedlem for Enhedslisten i Odense, for brystet.

I brevet står der direkte: "Husk at stemme på en etnisk dansker som ved hvad en forening er og hvordan den skal drives".

Afsenderen er Haveforeningen Vibelunds formand Jørgen Erik Jørgensen. Haveforeningen har adresse i Bolbro.Reza Javid mener, at Jørgen Erik Jørgensen misbruger sin position som formand til, at rette henvendelse til en udvalgt skare af medlemmer.Han mener desuden, at brevet er diskriminerende.- Formanden anbefaler, at man ikke skal stemme på mennesker, som har en anden etnisk baggrund. Det er tæt på det, som man kan kalde for racisme. Det vil jeg ikke kalde det, men det er meget tæt på, siger Reza Javid.

Javid: Kommunen bør føre tilsyn

Han tilføjer, at hvis der er problemer i haveforeningen må man henvende sig til kommunen eller politiet.

- Jeg kan godt forstå, at man er nervøse, hvis der er problemer i en kolonihave. Men man skal ikke gøre ulovlige ting, og det er ikke den rette måde, at angribe det problem på, siger byrådsmedlemmet.

Reza David vil mandag tage sagen op med By- og Kulturforvaltningens direktør Morten Møller Iversen.

- Jeg vil høre, hvilke muligheder vi har. Jeg synes, at det er noget kommunen skal føre tilsyn med, siger Reza David.

"En sand ulykke"

Jørgen Erik Jørgensen skriver videre i sit brev, at "der er nogle af anden etnisk herkomst end dansk", som har set sig gal på ham, fordi han som formand forlanger, at de følger haveforeningens regler.

"Det ville dog være en sand ulykke om foreningens fremtid faldt i hænderne på disse mennesker", skriver Jørgen Erik Jørgensen.

Han skriver videre, at han har erfaring fra andre haveforenninger, at "disse udlændinge" ikke har "forstand på at drive en forening de ved dårlig nok hvad det vil sige at være i en forening".