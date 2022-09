Byrådsmedlem forlader Socialdemokratiet: Højredrejning blev for meget

Kort før det kommende folketingsvalg siger et fynsk medlem af regeringspartiet Socialdemokratiet fra overfor, hvad han mener er en højredrejning i partiets integrationspolitik.

Abdinoor Adam Hassan, der er medlem af Odense byråd, indsendte fredag sin udmelding af Socialdemokratiet. Et parti han har været medlem af i 11 år.

- Det Danmark jeg gerne vil se, er ikke det Danmark Mette Frederiksen taler for, desværre, lyder det fra den nu tidligere socialdemokrat.

Rwanda besøg og tørklæde forbud

Da TV 2 Fyn fanger byrådsmedlemmet, er han ved at se sin nu tidligere partiformands tale på partikongressen i Aalborg.

- Mette Frederiksen siger selv i sin tale, at splittelse er det letteste at gøre som politiker, og man skal ikke gøre det, fortæller Abdinoor Adam Hassan og fortsætter:

- Men det er præcis det, hun selv gør med sin politik, desværre.

Det er blandt andet samarbejdet med Rwanda, som to socialdemokratiske ministre har besøgt, der har fået bægeret til at flyde over.

- Jeg tror ikke, at det nogensinde bliver til noget, men alene det at man vælger at samarbejde med en diktator, der har siddet på magten i 22 år og er indblandet i krig i Congo og Mozambique, det har tricket det sidste, siger Abdinoor Adam Hassan.



Også Socialdemokratiets integrationsminister Kaare Dybvads udtalelse, om at partiet vil se på en anbefalingen, der vil forbyde piger at bruge tørklæde i folkeskolen, har skubbet Abdinoor Adam Hassan væk fra partiet.

Er Socialdemokratiet blevet for højrepopulistiske, ifølge dig?

- Ja, det er de. Og det er jeg virkelige ked af, fordi det er et fællesskab, jeg har været en del af i mange år, siger Abdinoor Adam Hassan.

Genkender ikke højredrejning

Abdinoor Adam Hassans øverst rangerende kollega i partigruppen, Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (A), er ærgelig over Abdinoors afgang fra partiet.

- Abdinoor har været en rigtig god kollega og har været en vellidt og vigtig del af vores byrådsgruppe, og derfor er jeg også rigtig ærgerlig over, at han har valgt at melde sig ud af partiet, siger borgmesteren.



Den socialdemokratiske borgmester kan ikke genkende billedet af Socialdemokratiet som højrepopulistisk.

- Der er ikke noget nyt i partiets politiske positioner på det spørgsmål siden sidste valg, hvis du spørg mig, siger Peter Rahbæk Juel.

- Og så er det jo sådan, at når man er med i et parti, så kan man gøre sin indflydelse gældende ved at prøve at ændre partiets politik på områder, man ikke er enig i, og det var nok den måde, jeg havde foretrukket, at han gjorde sin indflydelse gældende i stedet for at stille sig udenfor, siger Odenses borgmester.



Partiet lytter ikke

Men ifølge Abdinoor Adam Hassan er det ikke hans oplevelse, at der er rum til at lytte i partiet.

- Det er min vurdering, at med den ledelse der er i dag, så er det svært at overbevise dem om, at vi har brug for en anden vej.

Og det er for den nye løsgænger svært at forstå, da han mener, der er rigeligt med partier, der har patent på højrefløjspolitik her op til valget.

- Der er snart valg i Danmark, og jeg skal som partisoldat gå ud og banke på døre og overbevise folk om at stemme på mine kollegaer, der stiller op for folketinget. Jeg kan ikke se mig selv gøre det, siger den nu tidligere socialdemokrat.

Når det er sagt, så vil Abdinoor Adam Hassan stadig arbejde tæt sammen med sine tidligere partikollegaer i byrådet i Odense.

- Jeg vil forsat arbejde godt og konstruktiv med mine tidligere partikollegaer i byrådet. Men vi er vokset fra hinanden, siger løsgængeren.