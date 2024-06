Byrådsmedlem om massivt letbaneunderskud: - Hæv billetprisen

Hvis det står til byrådsmedlem i Odense Kommune Araz Khan (LA), skal Odense Letbane, som reaktion på det buldrende underskud den kommer til at have de næste to år, hæve billetprisen.

Så kontant er udmeldingen til TV 2 Fyn tirsdag morgen.

- De latterligt billige billetpriser skal op. 15 kroner er langt fra nok, siger Araz Khan, der dog ikke vil svare konkret på, hvad prisen skal hæves til.

- Anbefalingerne har heddet mellem 30 og 40 kroner, mener jeg.

Men vil en sådan prisstigning ikke afholde mange fra at tage letbanen, og er vi så ikke lige vidt?

- Det er muligt, men så får vi i det mindste et realistisk billede af interessen for projektet, siger Araz Khan.

Reaktionen kommer, efter det på et møde i Økonomiudvalget i Odense Kommune mandag eftermiddag kom frem, at Odense Letbane i løbet af de næste to år køre med et underskud på 202,4 millioner kroner. Borgmester Peter Rahbæk Juel var dog ude og mane til besindighed og garantere, at underskuddet ikke kommer til at gå ud over velfærden i byen.

Det giver Araz Khan dog ikke meget for:

- Han er nonchalant. Selvfølgelig bliver pengene taget fra velfærd, harcelerer byrådsmedlemmet, der mener, at der skal placeres et ansvar for underskuddet.

- Det viser med alt tydelighed, at letbanen ikke fungerer ud fra de præmisser, den er solgt til odenseanerne på, siger Araz Khan.

Der skal nu en konkret handlingsplan på bordet, hvor det skal tydeliggøres, hvordan letbanen redder sig ud af det økonomiske morads, den befinder sig i, førend Araz Khan og partiet kan bakke op om projektet, lyder det.

- Det her bør få alle alarmklokker til at ringe. Vi skal ikke have mere letbane, siger han med henvisning til letbanens etape to.