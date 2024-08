Bytur endte brat - Jeff blev skudt i ryggen med farligt luftgevær

Han forklarer, at politikredsen rykkede ud med både en indsatsleder og en patrulje, da de fik anmeldelsen om episoden, som politiets patruljer har vurderet til at være en skudepisode med et hardball-gevær eller lignende.

- Desværre var det ikke muligt for os at klarlægge, hvem der havde affyret skuddet, og da der hverken var yderligere spor, overvågningskameraer eller vidner i sagen, så beslutter vi efter en lille uges tid at henlægge sagen, siger han og fortsætter:

- Når vi henlægger en sag, så betyder det, at vi ikke aktivt efterforsker i den, men at den kan genåbnes, hvis vi modtager nye tips eller spor i sagen, eller hvis der for eksempel sker andre lignende sager, som giver anledning til, at vi kigger på den pågældende sag igen.

Rasmus Tyllesen forstår godt, at det er frustrerende at være forurettet i en sag, hvor gerningsmanden ikke kan findes og straffes. Han håber derfor, at man vil henvende sig til politikredsen, hvis man har været vidne til episoden eller på anden måde kan bidrage til efterforskningen.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114. Tips kan også indsendes via hjemmesiden politi.dk.