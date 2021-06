Café åbner uden coronapas og mundbind: - Så må politiet komme

- Vi åbner 28. juni med almindelige åbningstider uden masker og uden covidpas, og så er jeg ligeglad med, om restriktionerne er ophævet, siger Philip Dudzinski.



Han er forberedt på, at det kan få konsekvenser, men når det ikke længere bliver muligt at søge om økonomisk støtte, vil han have lov til at åbne fuldt ud.

- Så må politiet komme, og så må vi tage den der. Jeg vil simpelthen ikke finde mig i det, siger han.



Ligeglad med konsekvenser

Årsagen til caféens lukning er en svigtende omsætning, og dermed kan det ifølge caféens ejer, Philip Dudzinski, bedst betale sig at låse døren og få økonomisk kompensation gennem hjælpepakker.

- Det er underskud at søge om hjælpepakker, men det er mindre underskud, siger Philip Dudzinski.

Ifølge de nuværende regler skal man vise et coronapas eller en gyldig negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel, hvis man vil på restaurant, bar eller café. Derudover er der krav om at bære mundbind, medmindre man sidder ned.