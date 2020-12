Caféejer med udsigt til nedlukning: - For helvede, det er uretfærdigt

- For helvede. Det orker jeg ikke, lyder det fra indehaver af Cafébiografen, Jørgen Christensen til beskeden om, at han kan blive nødt til at lukke ned de næste par uger.

Mandag erfarer TV 2 nemlig, at restauranter, barer, biografer og teatre skal lukke ned i store dele af landet fra onsdag, heriblandt Odense Kommune.

På et pressemøde mandag klokken 12 vil statsminister Mette Frederiksen (S) annoncere en delvis nedlukning i København, Odense og Aarhus samt en række kommuner i hovedstaden og på Sjælland.

- Det er uretfærdigt

Det bekymrer Jørgen Christensen, at der muligvis skal lukkes ned for både café og biograf hele julen.

- Det er ren symbolpolitik, og jeg synes, det er uretfærdigt, siger han.

Hos hotelbranchens landsorganisation Horesta er det også bekymrende, at de kan se ind i en komplet nedlukning.

- Det er surt, men vi kan blive nødt til at bide i det sure æble, så smitten ikke går helt amok, siger regionsformand i Region Syddanmark Sten Slot.

Hos Cafébiografen tror man dog ikke, at en nedlukning giver noget.

- Det hjælper ikke, at de lukker. Vores personale har slet ikke været ramt. Det er ældre, fornuftige mennesker, der hygger sig, siger Jørgen Christensen

Frygter aflysninger

På Restaurant Bondestuen i Odense er indehaver Jan Arentoft lige så frustreret over de mulige stramninger.

- Det er ikke særlig sjovt. Det er klart, når man står med fulde dage, som måske skal aflyses, siger han.

De har været hårdt ramt af aflysninger på mellem 20 og 50 mand, så det tager hårdt på restauranten, at de muligvis skal lukke helt ned.

- Men altså, det er jo sundhed før alt andet. Og hvis politikerne siger, at det er nødvendigt, må det være sådan. Det er bare træls, at det hele gr den vej, understreger Jan Arentoft.

Barerne: Vi vil hellere lukke helt

Barerne lukker allerede klokken 22.00 nu, hvilket har gået ud over indtjeningen.

- Vi plejer normalt at tjene til resten af i november og december, men indtil videre har det ikke ligefrem været prangende. Så en komplet nedlukning vil have økonomiske kosekvenser, siger Bjørn Hentze, der er direktør i Bargroup.

Dog ser han hellere en komplet nedlukning af barerne, frem for indskrænkning af åbningstid eller antal gæster, som begrænser muligheden for omsætning.

- Vi har en forventning om, at man holder hånden under os, når man laver så store stramninger af branchen, fastslår Bjørn Hentze.

