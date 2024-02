Canadisk målvogter forlader Bulldogs

Odense Bulldogs og Mitch Gillam har besluttet at afbryde samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Det oplyser ishockeyklubben.

Det sker efter eget ønske fra Mitch Gillam, der har fået et tilbud om at blive førstemålmand i en anden klub.

- Mitch Gillam havde besluttet at tage kampen op om førstevalget i målet, men har nu fået et tilbud andetsteds, som han har taget imod. Det valg har vi naturligvis respekt for, og vi takker ham for indsatsen hos os og ønsker ham nu held og lykke fremover, siger Ole Nielsen, der er administrerende direktør i Odense Bulldogs.

Mitch Gillam pådrog sig en skade tilbage i december, hvorefter Fredrik Bergvik blev hentet til holdet som en gardering herfor.

Mitch Gillam nåede 26 kampe for Odense Bulldogs.