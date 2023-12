Carl Nielsen Museet er årets mest overraskende

Det nye Carl Nielsen museum er udvalgt som årets mest overraskende museumsbesøg af radioprogrammet Aftryk, som sendes på P2. Udnævnelsen sker blandt de 45 danske museer, programmets værter har nået at besøge i løbet af 2023.

Årsagen til kåringen lyder i programmet: ”Med lys- og lydeffekter bliver vi ført gennem Carl Nielsens virke, og selv om vi kender musikken og historien, ved vi aldrig, hvad der venter bag næste hjørne på Carl Nielsen Museet. Rejsen føles konstant relevant, fordi museet med en perfekt balance mellem konkrete genstande og digitale virkemidler pirrer vores nysgerrighed, fantasi og musikglæde”

Carl Nielsen Museets museumsinspektør, Ida-Marie Vorre, er godt tilfreds med, at det netop er det overraskende element, der er lagt vægt på i udtalelsen.

- Carl Nielsen formåede selv hele livet igennem at fortsætte med at overraske og forny sig musikalsk, og derfor har netop det overraskende element været et væsentligt kriterie for udformningen af det nye museum, og det er fantastisk, at det lige netop er det overraskende og uforudsigelige, vi får opmærksomhed for.