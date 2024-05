Caroline troede, atleter skulle være tynde og trænede - lige indtil hun selv satte sig et modigt mål

For sin egen skyld

Derefter tog det fart. Caroline Hartmann havde nu tilmeldt sig både et halvmaraton og et triatlon - begge dele inden for samme uge i starten af maj 2024. Så fra sommeren 2023, hvor hendes første løb ifølge hende selv var 'helt i hegnet', skulle hun i gang med intens træning.

- Ved at gennemføre et halvmaraton eller triatlon ville jeg kunne bevise over for mig selv, at jeg har styrken og det mentale til det. For det er ikke bare det at gennemføre et halvmaraton eller triatlon. Det er også hele den periode, hvor du skal træne op til det.



Så Caroline Hartmann lavede en træningsplan. Svømning, cykling, løb, styrketræning, holdtræning. Nogle dage flere træningsformer, andre dage "kun" en. Men én ting var vigtig i hele projektet: At det her var for hende selv og med den krop, hun har. Ikke for nogen andre eller for at se ud på en bestemt måde.

- Jeg har mange af mine unge år følt mig ikke god nok både socialt, professionelt og i det sportslige. Så det her med at komme ud og gøre noget, hvor en kropstype som min måske ikke har den bedste forudsætning for at kunne gennemføre de her ting. Men at kunne bevise over for mig selv, at sætter jeg mig for noget, så kan jeg godt, og at jeg skal lære at have troen på mig selv, siger hun.