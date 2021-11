Central kilde: Radikale tilbudt mere end rådmandspost i Odense

Crawley: Kun borgmester med bred støtte

Den radikale rådmand bekræfter, at der har været samtaler med borgerlige partier på valgaftenen, hun vil ikke fortælle, hvad indholdet af samtalerne var.

- Jeg kan sige, at ret forventeligt, så var der nogle helt overfladiske samtaler med nogle borgerlige partier, hvis indhold er fortroligt, siger Susanne Crawley.

Den radikale rådmand fortæller, at hun på valgnatten fulgte den melding, som hun har sagt i hele valgkampen. Hun forhandlede med rød blok først.

- Jeg har hele tiden haft en fast aftale om at forhandle med borgmesteren og SF først. Og det gjorde jeg.

Hvorfor greb du ikke ud efter borgmesterposten, hvis du havde muligheden?

- Nu er det sådan, at det indhold, der har været i de samtaler, jeg har haft, er fortroligt. Og min holdning er også, at hvis man er et lille parti, så kan man kun være borgmester, hvis man er peget på fra en bredere kreds. De få kommuner, hvor Radikale har fået borgmesterposten, der er de peget på af et bredt flertal, og ikke bare fordi nogen andre ville undgå en anden borgmester, siger Susanne Crawley.

Konstitueringsforhandlingerne i Odense fortsætter tirsdag. Forhandlingerne er planlagt fra klokken 17.00 til klokken 19.00.