Centralt torv omdannes til fanzone

Det var ikke helt uden dramatik, da fans af Brøndby IF for nogle uger siden gæstede Odense. På søndag er det vestegnsklubbens ærkerivaler fra FC København, der kommer til Odense, og når hovedstadsklubbens fans gør det, så samles de på Sortebrødre Torv i Odense.

Fyns Politi oplyser på sin hjemmeside, at Sortebrødre Torv i Odense i tidsrummet fra klokken cirka 12 til 15 blive omdannes til fanzone for de mange tilrejsende fans. For at sikre at trafikken i området stadig fungerer, har ordensmagten hidkaldt hjemmeværnet til at dirigere trafikken.

Ligesom tilfældet var ved Brøndbys besøg, så oplyser Odense Letbane ifølge Fyns Politi fredag, at det ikke kan undgås, at Letbanen også bliver påvirket denne gang, når de mange fans skal bevæge sig fra centrum og hen mod Odense Stadion.

- Vi håber at de mange fodboldentusiaster får en festlig, glad og fornøjelig dag og aften i Odense. Vi vil være til stede med vores letgenkendelige dialogbetjente i gule veste, siger politikommissær Milan Holck fra Fyns Politi.