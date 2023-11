Challenge Touren kommer til Odense Eventyr Golf

Odense Eventyr Golf bliver vært for den første af to fynske Challenge Tour-turneringer, der bygger op til DP World Tours visit i Kerteminde i 2026.

- Vi er rigtig glade for, at Odense Eventyr Golf bliver vært ved vores Challenge Tour-turnering i 2024. Det er en bynær bane, der tidligere har vist, at den har niveauet til internationale turneringer, og vi er overbeviste om, at man på Fyn kan bruge det her som et effektivt afsæt til at få sat øen på det verdenskort, golfturisterne orienterer sig mod, siger Flemming Astrup, direktør i Golfpromote.

Turneringen afholdes fra den 20 - 26. maj næste år. Selve turneringen afvikles 23 .- 26. maj, og i dagene forinden spilles der Pro-am og øverunder på banen.