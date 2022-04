Charlotte samler ind i kamp mod kræft: - Jeg har en lille søn, så jeg er bange for tilbagefald

Donerer kender selv sygdommen

Og derfor går Charlotte Fjelsing søndag fra dør til dør i Odenses gader:

"Hej, vi kommer fra Kræftens Bekæmpelse. Kunne du tænke dig at støtte?"



To af dem, der sagde 'ja tak' til det spørgsmål var Martin Jepsen og Lars Kragelund. De fortæller begge, at de har haft sygdommen tæt inde på livet, og at det er et godt formål.