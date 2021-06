Charmetur: Ole deler smil og blomster ud

- Det er også for at prale lidt af os selv, hvor gode vi egentlig er til at lave alle de her ting, vi laver, fordi de er lavet fra bunden af, siger Ninna Frandsen.

Men vigtigst af alt giver dagens opgave en stor glæde hos de fysisk og psykisk handicappede medarbejdere på værkstederne.

- Jeg kan se et meget stort smil hos dem og en glæde ved at fortælle, at de selv har lavet potterne. De kan se en mening med det, vi laver på værkstedet. Det betyder meget, siger Ninna Frandsen.

Ingen planer om pension

Mens pædagogen fortæller om baggrunden for uddelingen, møder Ole Nørgaard Nielsen en kvinde på Flakhaven og tilbyder hende en blomst, mens han forklarer om den smarte QR-kode.

- Hvis du har en af de her nymodens telefoner, kan du scanne koden og se, hvor den er lavet henne, siger Ole Nørgaard Nielsen.