ChatGPT kan være sparket til skriftlige eksaminer: Tiltrængt ifølge professor

De fleste af os har siddet der.

Foroverbøjet, presset på tid og hukommelsen - og med alt for lidt i snackposen.

Men den sidste skriftlige eksamen kan snart have været afholdt.

I hvert fald er det lige netop den eksamensform, der skal tage sig allermest i agt overfor nye teknologier som den nye og allestedsnærværende ChatGPT.

Det fortæller professor i uddannelsesvidenskab på SDU Nikolaj Elf.

Det hypede computerprogram bliver nemlig brugt som en hurtig genvej for dovne studerende til at skrive opgaver. Forleden er den første studerende på SDU blevet afsløret i at snyde med programmet ifølge mediet Radar.

Den studerende har nemlig bedt computerprogrammet om at skrive sin opgave.

Uheldigvis lykkedes det ikke ChatGPT at gøre det overbevisende nok i lige nøjagtig dette tilfælde.

Den studerendes professor gennemskuede nemlig, at der var tale om en computergenerede opgave.

Frygten er dog, at mange skriftlige opgaver nemt vil ryge igennem nettet, når studerende og elever i hobetal i denne tid går til eksamen.

Hvilket også får Nikolaj Elf og andre eksperter til at forudsige et farvel til den klassiske skriftlige eksamen.

Tiltrængt at få rusket op

- Det her kommer til at sparke til måden, vi laver eksaminer på og ikke mindst skriftlige eksaminer, siger Nikolaj Elf, der understreger, at sparket ligefrem er nødvendigt.

- Og det er måske en meget god anledning til at få rusket op i nogle af de måder, vi altid har stillet spørgsmål og lavet eksaminer, tilføjer professoren.

Nogle af de spørgsmålsgenre, der står for skud, er særligt de bagudskuende. Dem der skal få studerende til at gengive kendt viden.

- Beder man om det skriftligt, vil det være meget nemt at få en kunstig intelligens til at lave det arbejde for en, siger Nikolaj Elf.

I stedet skal de studerende selv mere på arbejde i fremtiden, når de skal til eksamen og altså ikke bare lire pensum af på papir - eller rettere tastatur.

Nysgerrighed, kreativitet og aktuel eller fremadskuende problemløsning bliver hjørnestenene, ifølge professoren.

Han peger også på, at kollegaer allerede har forudset, at der kommer flere mundtlige eksaminer, fordi de skriftlige simpelthen ikke kan bruges mere.

Samtidig understeger Nikolaj Elf også, at uddannelsesinstitutionerne også bør være helt klare i spyttet over for sine studerende i forhold til, hvad man accepterer og ikke accepterer, og hvilke sanktioner det kan have at bryde reglerne.

Forbud er ikke vejen frem

ChatGPT og andre lignende programmer har dog ikke kun åbnet en ladeport af snyd og forandringer i eksamensformer.

De forskellige former for maskinlæring åbner nemlig også op for uanede ressourcer, som de studerende skal lære at mestre.

- Det er ikke kun forbud, der er vejen frem, understreger Nikolaj Elf.

Det bliver nemlig også en vigtig faglighed, at være i stand til at kunne udnytte de nye teknologier som en ressource.

Og her trækker professoren paralleller til de mange års kamp for og imod brug af internettet i grundskolen og gymnasiet.

- Adgang til internet er også en central ressource, og det kalder på nye kompetencer ligesom nu med ChatGPT.

ChatGPT har for eksempel en tendens til at hallucinere og opfinde ting, der ikke er virkelige, forklarer professoren.

- Derfor bliver det i den grad aktuelt, at man er nødt til at lære at være kritisk overfor de resultater, man bliver præsenteret for.

Lige netop det har flere uddannelsesinstitutioner på Fyn også allerede forholdt sig til.

På UCL fortæller ressourcedirektør Carsten Vikkelsøe blandt andet, at man er godt i gang med at bygge de nye teknologier ind i undervisningen.

- Man skal lære at være kritisk overfor det output, man får. Det er ikke faktatjekket, og det dur jo ikke, hvis en sygeplejerske ude i den virkelige verden helt ukritisk bruger et svar fra en ChatGPT i sin behandling af en patient.

På gymnasieniveau er de også på Tietgenskolen i gang med se på, hvordan gymnasiet skal ændre sig for bedst muligt at uddanne sine elever med de nye teknologier.

- Vi skal se på, hvordan kan vi klæde de studerende på til, at kunstig intelligens er alle vegne, også så det ikke bare handler om snyd, men bliver en ressource, siger rektor Dorte Wang.

